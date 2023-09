Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in Altweil - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 83-jähriger Fahrer eines VW Golfs beabsichtigte am Dienstag, 05.09.2023, gegen 17.45 Uhr, in der Hauptstraße, in Höhe Hausnummer 25, an einem dort parkenden Fahrzeug vorbeizufahren, als dieses plötzlich losfuhr und nach links ausscherte. Beide Fahrzeuge touchierten sich seitlich. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges fuhr in Richtung "Zollfreie" weiter. Am VW Golf entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Bei dem anderen Fahrzeug könnte es sich um ein dunkles SUV handeln. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem dunklen SUV geben können.

