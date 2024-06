Polizeiinspektion Stade

Dollern

A26: Pkw prallte in Leitplanken

Dollern (ots)

Am Dienstagmittag befuhr ein 32-jähriger Mann aus Neuenkirchen die A26 zwischen den Anschlussstellen Dollern und Stade-Ost. Auf regennasser Fahrbahn verlor der Mann alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen VW Golf und prallte zunächst rechtsseitig in die Außenschutzplanke. Er lenkte gegen, überquerte beide Fahrspuren und kollidierte dann mit der Mittelschutzplanke. Der Golf kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten bildete sich ein Rückstau bis über die AS Dollern hinaus. Die Polizei sperrte in Dollern die Auffahrt der A26 in Richtung Stade.

