Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach richterlichem Beschluss

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weimar (ots)

Ereignis: Ermittlungsverfahren gg. Unbekannt wegen Urkundenfälschung Tattag: 27.10.2022 Tatort: Easy-Apotheke Weimar - Damaschkestraße 1a, Weimar Sachverhalt: Am 27.10.2022 1egte eine bisher unbekannte männliche Person in der esay Apotheke in Weimar ein gefälschtes Rezept auf den fiktiven Namen Grundmann vor. Durch dieses versuchte der Täter verschreibungspflichtiges Tilidin zu erhalten. Der aufmerksamen Angestellten fielen sofortige Auffälligkeiten am vermeintlichen Rezept auf. Folgend erfolgte keine Medikamentenherausgabe. Der Täter verließ den Tatort folgend in unbekannte Richtung.

Die bisherigen Ermittlungen führten bis dato nicht zu Feststellung des Täters. Folgend erging ein richterlicher Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Hinweise zum Täter erbittet die Kriminalpolizei Weimar unter Angabe des Aktenzeichens ST/0268478/2022 über die Durchwahl der Polizei Weimar 03643 882-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell