Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verkehrsunfall ohne gültige Fahrerlaubnis

Stade (ots)

Am Montag gegen 12:05 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fredenbecker mit seinem Ford Mondeo die Grünendeicher Straße in Richtung Hohenfriedberger Straße. In Höhe der Cranzer Straße kam aus dieser plötzlich ein Hyundai i40 und beabsichtigte ebenfalls in Richtung Hohenfriedenberger Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 16.000 EUR geschätzt. Der Fahrer des Hyundais, ein 40-jähriger Mann aus Stade, hatte beim Abbiegen nach eigenen Angaben den Abstand zum bevorrechtigten Ford falsch eingeschätzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann aus Stade über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem ergaben sich Hinweise auf technische Mängel an dem Kleinwagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell