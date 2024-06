Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drochtersen: Unfallflucht nach verhindertem Frontalzusammenstoß in Dornbusch

Drochtersen (ots)

Am Sonntag gegen 11:08 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Wischhafen mit ihrem grauen VW Golf die Dornbuscher Straße (L 111) in Richtung Stade. In Höhe der Einmündung Ulmenstraße kam ihr plötzlich ein unbekannter Pkw entgegen, der in Richtung Wischhafen fuhr und auf seiner Fahrbahn einen Lkw überholte. Um einen folgenschweren Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die 31-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei so stark den Bordstein, dass zwei Reifen an ihrem Golf zerstört wurden. Der Überholer setzte seine Fahrt unerkannt fort. Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Pkw werden von der Polizei Drochtersen unter 04143/912340 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell