Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Harsefelder REWE-Markt entwenden große Menge Zigaretten, Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Stade (ots)

1. Einbrecher in Harsefelder REWE-Markt entwenden große Menge Zigaretten

Bisher unbekannte Einbrecher sind am Donnerstagabend gegen 18:30 h in Harsefeld in der Straße Paschberg in dem dortigen REWE-Markt nach dem Aufbrechen einer Tür in den dortigen Büroraum gelangt und haben dann diverse dort gelagerte Zigarettenstangen aus dem Fenster nach draußen an einen oder mehrere wartenden Komplizen weitergereicht. Mit einem Einkaufswagen wurden die ca. 250 Stangen dann abtransportiert und vermutlich danach in ein Auto verladen. Mit der Beute im Wert von über 2.000 Euro konnten die Täter dann unerkannt flüchten.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164- 888260.

2. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am Samstag zwischen 09:30 h und 14:45 h in Buxtehude in der Hermann-Löns-Straße nach dem Aufhebeln einer Terrassentür an der Gebäuderückseite in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen und haben sämtliche Räume durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld und Schmuck als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt flüchten. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

