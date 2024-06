Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Leerstehendes Wohnhaus in Bützfleth in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Abend gegen kurz nach 20:30 h wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Brand in einem Wohnhaus in Stade-Bützfleth am Obstmarschweg gemeldet. Mehrere Passanten hatten das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt.

Als die ersten Einsatzkräfte der Ortswehren aus Bützfleth, Bützflethermoor und vom 1. Zug der Feuerwehr der Hansestadt Stade am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits im Dachbereich in Vollbrand.

Zur Verstärkung der Löscharbeiten wurde zusätzlich noch die zweite Drehleiter des 2. Zuges der Feuerwehr Stade nachalarmiert.

Unter schwerem Atemschutz gelang es den insgesamt ca. 90 eingesetzten Feuerwehrleuten schließlich das Feuer in dem bereits schon seit längerer Zeit leerstehenden Gebäude zu löschen.

Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr auf ca. 150.000 Euro belaufen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der vorsorglich mit eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Die L 111 musste für die Zeit der Brandbekämpfung für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr umgeleitet.

Polizeibeamte und Tatortermittler nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf.

Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Stader Polizei erwartet, die nun anlaufen werden.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht daher Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die sich vor dem Brandausbruch in der Nähe des Gebäudes oder sogar auf dem Grundstück aufgehalten haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

