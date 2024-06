Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Feuer auf landwirtschaftlichem Anwesen in Assel - 60 Tiere gerettet - hoher Sachschaden entstanden, Tageswohnungseinbrecher in Engelschoff, Geräteschuppen an Stader Schule aufgebrochen

Stade (ots)

1. Feuer auf landwirtschaftlichem Anwesen in Assel - 60 Tiere gerettet - hoher Sachschaden entstanden

Am gestrigen Nachmittag wurde gegen kurz vor 16:00 h der Polizei und der Feuerwehr ein Feuer in einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Johann-Grothmann-Straße in Assel gemeldet. Sofort wurde Großalarm für die Feuerwehren der Gemeinde Drochtersen ausgelöst und Einsatzkräfte aus Assel, Asselermoor, Drochtersen und Dornbusch gegeben. Zusätzlich wurde vorsichtshalber auch die Drehleiter des 1. Zuges der Feuerwehr der Hansestadt Stade mit eingesetzt. Zufällig hatte die Ehefrau des Hofeigentümers Brandgeruch wahrgenommen und dann zusammen mit einem Angestellten das Feuer entdeckt. Auch der Hofeigentümer war durch den aus der Scheune dringenden Rauch auf den Brand aufmerksam geworden. Sofort wurde der Notruf gewählt und der Alarm ausgelöst. Den kurze Zeit später eintreffenden Feuerwehrleuten war es dann gelungen, unter schwerem Atemschutz in die Scheune vorzudringen und die darin stehenden Kälber ins Freie zu treiben. Der Hofeigentümer hatte dazu zuvor mit einem Hofstapler die Außenwand der Scheune eingerissen. Alle ca. 50 bis 60 Tiere konnten so gerettet werden, ein Kalb zog sich Brandverletzungen zu. Den Feuerwehrleuten gelang es dann schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen bevor er sich auf das gesamte Gebäude ausbreiten konnte. Auch ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte so verhindert werden. Der durch das Feuer angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 600.000 Euro geschätzt. Die Eigentümer und Mitarbeiter des Hofes wurden durch den eingesetzten Rettungsdienst betreut, ein 16-jähriger Hofhelfer musste dann anschließend vorsichtshalber ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Polizeibeamte aus Drochtersen und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber ersten nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Tageswohnungseinbrecher in Engelschoff

Am gestrigen Montag hart sich ein bisher unbekannter Tageswohnungseinbrecher in der Zeit zwischen 09:00 h und 11:00 h in Engelschoff in der Straße Burg Zutritt zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft und dann bei der anschließenden Durchsuchung aus einer Geldbörse mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Mit der Beute konnte der Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

3. Geräteschuppen an Stader Schule aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag, den 28.05., 14:00 h bis Montag, den 03.06., 10:15 h haben bisher unbekannte täter das Schulgelände der Friedrich-Fröbel-Schule im Lönsweg in Stade betreten und einen dortigen Geräteschuppen aufgebrochen. Aus diesem konnte dann ein Laubbläser und eine Heckenschere entwendet werden. Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell