Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Café, Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen benutzt - Polizei sucht Zeugen für Taten in Hamelwörden

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Café

In der Langen Straße in Buxtehude sind bisher unbekannte Täter am Samstag, den 01.06. zwischen 19:00 h und 22:45 h nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Innere eine dortigen Cafés eingestiegen und haben bei der anschließenden Durchsuchung aus einer Geldbörse das Bargeld erbeutet. Anschließend konnten der oder die Täter unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115

2. Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen benutzt - Polizei sucht Zeugen für Taten in Hamelwörden

Bisher unbekannte Täter sind am Samstag, den 01.06. auf das Gelände einer Baustelle in Hamelwörden in der Stader Straße gelangt und haben dort gewaltsam mehrere Baucontainer aufgebrochen. Aus diesen konnten die Unbekannten dann vermutlich Werkzeug und anderes Gerät entwenden. Auf der Baustelle wurden von ihnen dann noch eine Straßenwalze und ein Radlader in Betrieb genommen und benutzt. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell