POL-STD: 83-jährige Autofahrer bei Unfall zwischen Harsefeld und Hollenbeck schwer verletzt

Stade (ots) - Am gestrigen Donnerstag sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude im Immenbecker Moorweg nach dem Aufhebeln einer Eingangstür in die Räumlichkeiten einer Doppelhaushälfte eingedrungen und haben sämtliche Zimmer nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Mit Schmuck als Beute konnten der oder die Täter dann kurze Zeit später unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird ...

