LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Vergangenes Wochenende zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines weißen Opel. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Cumbacher Straße in Schnepfenthal-Rödichen abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0031444/2024 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

