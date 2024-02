Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Ilmenau (ots)

Am 07. November 2023, gegen 15.30 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer einen Drogeriemarkt in der Straße des Friedens. In der weiteren Folge entwendeten die Unbekannten Kosmetikartikel, darunter unter anderem Parfüm sowie Make-up, im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro. Hinweise zur Identität der unbekannten Personen oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0298494/2023) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

