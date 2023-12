PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vandalismus in Spielhalle +++ Nach Sachbeschädigung auf Rad geflüchtet +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Fußgänger angefahren und verletzt

1. Vandalismus in Spielhalle,

Idstein, Deningerstraße, Festgestellt: Freitag, 15.12.2023, 10:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Vandalen in Idstein ihrer Zerstörungswut in einer ehrmaligen Spielothek freien Lauf gelassen. Am Freitagmorgen stellte ein Verantwortlicher des Gebäudes in der Deningerstraße fest, dass Unbekannte dieses zu einem unbekannten Zeitpunkt betreten und diverse Graffitis gesprüht, Inventar zerstört und Sperrmüll deponiert hatten. Der verursachte Sachschaden wird mit knapp 5.000 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen der Sachbeschädigungen melden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

2. Nach Sachbeschädigung auf Rad geflüchtet, Eltville am Rhein, Wilhelmstraße, Freitag, 15.12.2023, 13:17 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag beschmierte ein unbekannter Mann einen öffentlichen Toilettencontainer am Bahnhof in Eltville. Um 13:17 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Farbschmierer einen großflächigen Schriftzug an dem Häuschen anbrachte, anschließend auf ein mitgeführtes Fahrrad stieg und in Richtung "Weinhohle" davonradelte. Die Kosten der erforderlichen Reinigungsarbeiten belaufen sich auf mehrere Hundert Euro. Der Unbekannte soll etwa 20-25 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Winterjacke, Jeans, schwarze Winterschuhe und hatte dunkle lange, an manchen Stellen lichte, Haare. Der Zeuge beschrieb das Aussehen des Mannes als "südländisch". Das Fahrrad soll einen hellblauen Rahmen und eine orangene Gabel gehabt haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

3. Fahrzeug aufgebrochen,

Niedernhausen, Ulmenstraße, Freitag, 15.12.2023, 09:00 Uhr bis 10:15 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen brachen Unbekannte ein in der Ulmenstraße in Niedernhausen geparktes Fahrzeug auf. Entwendet wurde jedoch nichts. Zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr traten die Täter an die vor einem Mehrfamilienhaus geparkte graue Mercedes A-Klasse und zerstörten deren Heckscheibe. Im Anschluss suchten sie, ohne Beute gemacht zu haben, das Weite. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Fußgänger angefahren und verletzt,

Rüdesheim am Rhein, Am Rottland, Sonntag, 17.12.2023, 01:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Fußgänger in Rüdesheim beim Passieren einer Straße angefahren und verletzt. Gegen 01:15 Uhr beabsichtigte der wohnsitzlose 70-Jährige die Straße "Am Rottland" in Höhe des Fähranlegers zu überqueren, als er auf der Fahrbahn von dem Mazda einer 27-jährigen Koblenzerin erfasst wurde. Die Autofahrerin war zuvor auf der Bundesstraße 42 von Rüdesheim in Richtung Koblenz unterwegs gewesen. Der verletzte Fußgänger musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Mazda entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

