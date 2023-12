PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Sachbeschädigung durch Graffiti in Idstein +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden in Rüdesheim +++

Bad Schwalbach (ots)

+++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++

Idstein, Schlossgasse 22, 15.12.2023, 17:50 Uhr

Am Freitagnachmittag wurden durch zwei aufmerksame Schülerinnen zwei minderjährige Mädchen mit einer Spraydose an der Pestalozzischule gesehen und festgehalten. Bei Eintreffen der Polizei wurden Graffitis an der Gebäudewand festgestellt. Die Graffitis stammten jedoch nicht ausschließlich von diesem Tag. Die tatverdächtigen Mädchen wurden nach Sachverhaltsaufnahme an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Personen, die zwischen dem 13.12. und dem 15.12.2023 Beobachtungen gemachte haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93940 zu melden

+++ Verkehrsunfall mit Personenschaden +++

Rüdesheim, B42 / Am Rottland, 17.12.2023, 01:15 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 auf Höhe der Fähre Rüdesheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Koblenz befuhr gemeinsam mit ihrer 24-jährigen Beifahrerin die B42 in Richtung Lorch als auf Höhe der Fähre Rüdesheim ein 70-jähriger Mann, der zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand, auf die Fahrbahn lief. Trotz sehr geringer Geschwindigkeit konnte die 27-jährige Koblenzerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei wurde der 70-jährige Fußgänger leicht verletz und zur weiteren Behandlung in das Rüdesheimer Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der Koblenzerin entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

