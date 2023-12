PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Mann beschädigt Fahrzeug, bedroht und beleidigt Polizeibeamte +++ Unfall unter Alkohol - eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeuge beschädigt und Polizeibeamte bedroht und beleidigt, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Mittwoch, 13.12.2023, 22:50 Uhr

(mv)Mittwochnacht beschädigte ein Mann gegen 23:00 Uhr in Taunusstein-Hahn auf der Aarstraße zunächst einen Mercedes und möglicherweise weitere Fahrzeuge. Nachdem Beamte der Polizei Bad Schwalbach den 38-Jährigen antreffen konnten, fing dieser an, die Beamten mehrfach aufs Übelste zu beleidigen und mit dem Tode zu bedrohen. Da sich der alkoholisierte Mann über die gesamte Dauer der gegen ihn gerichteten Maßnahmen nicht beruhigte, musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Er wurde für die Dauer des Gewahrsams nach Wiesbaden gebracht und am heutigen Morgen auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen weitere Verfahren wegen der Bedrohung und Beleidigung der eingesetzten Polizeibeamten. An dem Mercedes entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Mögliche Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Unfall unter Alkoholeinfluss - eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden, Bundesstraße 42 bei Geisenheim, Donnerstag, 14.12.2023, 02:00 Uhr

(mv)In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Rüdesheim und Wiesbaden ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Donnerstagnacht befuhr ein 24-jähriger Geisenheimer zusammen mit drei weiteren Personen in seinem BMW gegen 02:00 Uhr die B42 von Rüdesheim kommend in Richtung Wiesbaden. In Höhe der Ortschaft Geisenheim verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Rüdesheimer Beamte feststellen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, woraufhin dieser zur Polizeistation nach Rüdesheim gebracht wurde und sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Er wurde im Anschluss wieder entlassen. Der Verursacher und zwei seiner Mitfahrer blieben unverletzt. Eine 23-jährige Geisenheimerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zunächst zur weiteren Behandlung in das Rüdesheim Krankenhaus verbracht. An dem BMW entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

