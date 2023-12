PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Kind auf Fahrrad stößt mit Transporter zusammen - Autofahrer flüchtet +++ LKW beschädigt Ampel und flüchtet +++ Verkehrskontrollen im Rheingau-Taunus im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Kind auf Fahrrad stößt mit Transporter zusammen - Autofahrer flüchtet, Holzhausen über Aar, Festerbachstraße, Donnerstag, 14.12.2023, 15:45 Uhr

(mv)Donnerstagnachmittag befuhr ein 9-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 15:45 Uhr einen Feldweg bei Holzhausen über Aar in Richtung der Kreuzung Festerbachstraße / Grabenstraße und stieß im Kreuzungsbereich mit einem weißen Transporter zusammen. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Transporter soll seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne anzuhalten oder nach dem Jungen zu schauen. Da der Junge zunächst nach Hause lief, wurde die Polizei in Bad Schwalbach erst durch die Mutter des Jungen über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Bei der Befragung durch die Beamten, beschrieb der Junge einen weißen Transporter mit Seitenaufschrift. Das Kennzeichen konnte er sich nicht merken. Nachdem eine Rettungswagenbesatzung das Kind untersucht hatte, wurde er in der Obhut seiner Mutter belassen. Das flüchtige Fahrzeug ist möglicherweise im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sowie Personen welche weitere Hinweise zu dem flüchtigen Transporter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. LKW beschädigt Ampel und flüchtet,

Bundestraße 417, Bushaltestelle "Hünstetten-Limbach / Hühnerkirche", Festgestellt: Mittwoch, 13.12.2023, 16:00 Uhr

(mv)Am Mittwoch beschädigte ein LKW auf der B417 im Bereich der Hühnerkirche im Zeitraum bis 16:00 Uhr die Ampelanlage im Bereich der "Hühnerkirche" und flüchtete von der Unfallstelle. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde der Polizeistation Idstein zunächst ein Defekt der Ampelanlage gemeldet. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass ganze Teile der Ampel abgerissen waren und zum Teil herunter auf die Fahrbahn hingen. Die Gefahrenstelle wurde durch die Beamten abgesichert. Ersten Ermittlungen zufolge müsste es sich bei dem Verursacher um einen blauen LKW gehandelt haben, der mit seinem Aufbau an der Ampel hängen geblieben war. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 entgegen.

3. Verkehrskontrollen im Rheingau-Taunus im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche, Rheingau-Taunus-Kreis, Polizeistationen Bad Schwalbach, Idstein, Rüdesheim und Eltville, Donnerstag, 14.12.2023, 22:00 Uhr bis 00:00 Uhr

(mv)Am Donnerstagabend führten die Polizeistationen Bad Schwalbach, Idstein, Rüdesheim und Eltville im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche Verkehrskontrollen auf verschiedenen Bundes- und Landstraßen im Rheingau-Taunus-Kreis durch. Die Kontrollen wurden im Hinblick auf Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr durchgeführt. Im Dienstgebiet der Polizeistation Rüdesheim konnten zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, wobei einer unter dem Einfluss von Alkohol und der andere unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die beiden Fahrer erwartet eine Strafanzeige. Neben diesen zwei Negativbeispielen stellten die Beamten im Kreis darüber hinaus einige Mängelanzeigen aufgrund defekter Beleuchtung und anderer Mängel aus.

