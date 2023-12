POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 61-jähriger Frau aus Idstein

Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbrecher in Taunusstein - Schmuck erbeutet Taunusstein-Hahn, Schillerstraße Montag, 11.12.2023, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr (mv)Unbekannte brachen am Montagvormittag in der Schillerstraße in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Goldschmuck. Die Bewohnerin, welche ihr Haus zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr verlassen hatte, fand dieses bei ihrer Rückkehr durchwühlt vor. Die Täter hebelten in ...

