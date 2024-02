LPI-GTH: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In den späten Stunden des gestrigen Tages ordnete die Gothaer Polizei zwei Blutentnahmen an. Bei einem 43-jährigen Fahrer eines Audi sowie einer 32-jährigen Fahrerin eines Renault verlief ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Drogenvortest jeweils positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellte sich heraus, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und die ...

