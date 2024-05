POL-STD: Weißer BMW in Stade entwendet

Stade (ots) - In den Tagen vor dem 24.05. ist ein Kater in Nottensdorf in der Nähe des Friedwaldes als Freigänger unterwegs gewesen. Als das Tier anschließend wieder nach Hause gekommen war, verschlechterte sich der Zustand übers Wochenende, so dass die Halterin aus Nottensdorf den Tierarzt in Horneburg aufsuchen musste. Dieser stellte dann im Rahmen der ...

mehr