Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Einbrüche in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten

Stade (ots)

1.

Vom gestrigen Montagnachmittag 13:30 Uhr bis zum heutigen Dienstagmorgen 04:30 Uhr kam es in Himmelpforten zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale.

Der oder die unbekannten Einbrecher konnten zunächst die Hintertür der Filiale in der Hauptstraße aufbrechen. In der Filiale konnten die Täter eine geringe Menge Bargeld auffinden und erbeuten. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1000 Euro.

Im Zeitraum von 19 Uhr bis 04:45 Uhr am heutigen Morgen drangen die Täter in eine weitere Bäckereifiliale in Himmelpforten ein.

Diesmal brachen sie die Tür einer Filiale in der Marktstraße auf. Auch hier haben sie den Innenbereich nach brauchbarem Diebesgut durchsucht und konnten eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1000 Euro.

2.

Zu einem dritten Einbruch in dieser Nacht kam es in Burweg. Zwischen 20 Uhr am Montagabend und 04 Uhr am Dienstagmorgen haben bisher unbekannte Einbrecher das gemeinsam genutzte Gebäude der freiwilligen Feuerwehr Blumenthal und des Schützenvereins Blumenthal aufgesucht.

Nachdem sie ein Fenster aufbrechen konnten, gelangten sie zunächst in die Räumlichkeiten der Feuerwehr. Hieraus konnten die Einbrecher eine Kettensäge erbeuten.

Nach dem Aufbrechen einer Zwischentür zu den Räumlichkeiten des Schützenvereins haben die Täter auch diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Dabei erbeuteten sie eine geringe Menge Bargeld, Getränkeflaschen und einen Reisekoffer. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3000 Euro.

Hinweise zu den drei Einbrüchen nimmt die Polizei Himmelpforten unter der Telefonnummer 04144-606080 entgegen.

