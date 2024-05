Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Unfälle auf der Autobahn A 26 - Straße über längere Zeit gesperrt, Einbrecher in Stader Grundschule

Stade (ots)

1. Zwei Unfälle auf der Autobahn A 26 - Straße über längere Zeit gesperrt

Am heutigen späten Vormittag ist es gleich zu zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 26 zwischen Horneburg und Jork gekommen.

Gegen 10:00 h ereignete sich auf der A 26 zwischen Horneburg und Jork in Richtung Hamburg der erste Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Astra war hier auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und fuhr dann schließlich nach einem Überholversuch auf den vor ihm fahrenden Citroen Berlingo einer 36-jährigen Fahrerin aus Recklinghausen auf. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Citroen dann noch zweimal mit der rechten Schutzplanke. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Feuerwehr Horneburg rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoff auf. Die Autobahn musste voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die B 73 umgeleitet. Es kam zum Stau auf der Autobahn. Bei dem Unfall wurden vier Autoinsassen, neben dem Astra-Fahrer und der Berlingo-Fahrerin auch noch eine 75-jährige Mitfahrerin sowie ein 9-monatiges Baby aus dem Citroen, verletzt und mussten vom Rettungsdienst in die Elbekliniken nach Stade und Buxtehude sowie das Krankenhaus Harburg gebracht werden.

Der zweite Unfall ereignete sich dann am Ende des Rückstaus hinter dieser Sperrung an der Anschlussstelle Horneburg. Hier ist gegen kurz nach 11:00 h eine 65-jährige Mercedesfahrerin aus Buxtehude am Stauende auf einen vor ihr fahrenden VW-Golf eines 62-jährigen Fahrers aus Stade aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser dann noch auf den vor ihm stehenden Opel-Zafira eines 82-jährigen Hamburger geschoben. Die Mercedesfahrerin sowie der Golffahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in die umliegenden Elbekliniken eingeliefert werden. Alle drei Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher in Stader Grundschule

In der vergangenen Nacht gegen kurz vor Mitternacht sind bisher unbekannte Täter in Stade in der Straße "Am Rugen Hollen" nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere der dortigen Grundschule eingestiegen und haben einen Raum nach Diebesgut durchsucht. Als beim Betreten des Flures dann Alarm ausgelöst wurde, flüchteten der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung. Ob bei dem Einbruch etwas erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

