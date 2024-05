POL-STD: Einbruch in Buxtehude Halepaghenschule, 350 Meter Kabel von Stader Baustelle entwendet

Stade (ots) - 1. Unbekannte dringen gewaltsam in Fredenbecker Schule ein Bisher unbekannte Täter sind am gestrigen Pfingstmontagabend gegen 18:15 h in Fredenbeck in der Straße "Am Mühlenbeck" auf das dortige Schulgelände gelangt und haben mehrere Fensterscheiben beschädigt. Anschließend sind der oder die ...

mehr