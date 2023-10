Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall - Fahrer erheblich alkoholisiert Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr kam es auf der Kupferzeller Straße in Kupferzell-Belzhag zu einem Zusammenprall eines Fahrzeugs mit einer Mauer. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ein 22-jährige Fahrer eines VW Golf von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Mauer und überschlug sich im Anschluss. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Er stand mit über 2 Promille unter erheblicher Alkoholeinwirkung und muss nun mit einem Führerscheinentzug und einer Geldstrafe rechnen. Der Sachschaden wird auf 4.000 EUR geschätzt.

Neuenstein: Gartenhütte aufgebrochen und verwüstet - Zeugen gesucht Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in Neuenstein. Der Vorfall ereignete sich in einem Zeitraum von Freitag 0.00 Uhr, bis Sonntag 16.40 Uhr. Die Gartenhütte, welche sich in der Haller Straße gegenüber einer Gärtnerei befindet, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgebrochen und der Innenraum im Anschluss verwüstet. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 079419300 zu melden.

Öhringen/Schwöllbronn: Schüsse aus Schreckschusswaffen Am Samstagvormittag hat ein Mann auf einem Feldweg bei Öhringen-Schwöllbronn vermutlich mehrmals mit zwei Schreckschusswaffen umher geschossen. Durch Anwohner wurden gegen 11.30 Uhr mehrere Schüsse im Bereich der Zuckmantelstraße gemeldet. Als Schütze konnte ein 18-Jähriger ermittelt werden, welcher an seiner Wohnschrift angetroffen wurde. Die Schreckschusswaffen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamte beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Pfedelbach: Fenster aufgehebelt - Wer hat etwas mitbekommen? Bislang Unbekannte hebelten ein Fenster zu einem Gebäude in Pfedelbach auf. Im Zeitraum von Freitag 0 Uhr, bis Samstag 16 Uhr, kletterten bislang unbekannte Täter über ein angrenzendes Dach auf den Balkon des Objekts in der Jahnstraße. Im Anschluss wurde eine Fensterscheibe aufgehebelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ausgeschlossen werden, dass der oder die unbekannten Täter in das Gebäudeinnere gelang. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 079419300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell