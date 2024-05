Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen gewaltsam in Fredenbecker Schule ein, Zwei Verletzte bei Unfall mit Alkohol am Steuer in Assel

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen gewaltsam in Fredenbecker Schule ein

Bisher unbekannte Täter sind am gestrigen Pfingstmontagabend gegen 18:15 h in Fredenbeck in der Straße "Am Mühlenbeck" auf das dortige Schulgelände gelangt und haben mehrere Fensterscheiben beschädigt. Anschließend sind der oder die Einbrecher dann in das Gebäude eingestiegen und haben im Inneren mehrere Gegenstände zerstört. Ob evtl. auch noch Diebesgut erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Gesamtschaden wird zunächst auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

2. Zwei Verletzte bei Unfall mit Alkohol am Steuer in Assel

In der vergangenen Nacht ist es gegen kurz nach Mitternacht auf der Landesstraße 111 in der Ortsmitte Assel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autoinsassen zum Teil schwer verletzt wurden.

ZU der Zeit war ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Wischhafen mit seinem Auto in Richtung Wischhafen unterwegs und zunächst aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort kam ihm ein 29-jähriger Fahrer eines BMW aus Grünendeich entgegen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Bei dem Unfall wurde der Mercedesfahrer leicht und der BMW-Fahrer schwer verletzt.

Beide mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Da vor Ort der Verdacht entstand, dass der Unfallverursacher möglicherweise unter Alkohol am Steuer unterwegs war, wurde ein Atemalkoholtest veranlasst. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Im Krankenhaus musste sich der Wischhafener dann einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Feuerwehr Assel rückte mit 20 Feuerwehrleuten an der Unfallstelle an. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst, leuchteten die Unfallstelle aus, sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Die L 111 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, der Verkehr wurde mit Unterstützung durch die Feuerwehr örtlich umgeleitet. Es kam zu keinen größeren Behinderungen.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 26.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell