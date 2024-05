POL-STD: Vier Einbrüche im Landkreis, Pfingstmarkt in Neukloster - Polizei und Veranstalter zufrieden

Polizeiinspektion Stade

Vier Einbrüche im Landkreis, Pfingstmarkt in Neukloster - Polizei und Veranstalter zufrieden

Stade

1. Einbruch in Fredenbecker Tierarztpraxis

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19:15 h und Freitagnachmittag, 14:40 h in Fredenbeck im Neulandweg nach dem Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten einer dortigen Tierarztpraxis eingedrungen.

Hier wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt und schließlich Tiermedikamente sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

2. Einbruch in Horneburger Kindertagesstätte

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17:00 h und Samstagmorgen, 09:30 h in Horneburg in der Hermannstraße auf das Gelände der dortigen Kita gelangt und haben sich Zutritt zu dem Gebäude verschafft.

Im Inneren haben der oder die Einbrecher dann noch die Bürotür aufgebrochen und anschließend sämtliche Räume durchsucht.

Vermutlich aber ohne etwas Brauchbares erbeuten zu können, sind der oder die Unbekannten anschließend unbemerkt geflüchtet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

3. Einbruch in Vereinsheim in Buxtehude

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagmorgen, 11:00 h und Sonntagabend, 17:40 h in Buxtehude-Altkloster in der Apensener Straße auf das Grundstück des dortigen Schützenvereins gelangt. Hier haben der oder die Unbekannten dann mit einem Feldstein eine Glastür eingeschlagen und konnten so dann in das Gebäude eindringen.

Im Inneren wurde eine weitere Tür aufgebrochen und anschließend die Räume durchsucht.

Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Einbrecher anschließend unbemerkt flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

4. Einbruch in Buxtehuder Pizzadienst

In der vergangenen Nacht von Sonntag auf Montag haben sich Unbekannte zwischen 23:00 h und 10:10 h in Buxtehude in der Bahnhofstraße an den Hintereingang eines dortigen Pizzadienstes begeben und dort eine Tür eingeschlagen.

Bei der anschließenden Durchsuchung im Inneren konnten der oder die Einbrecher dann mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse erbeuten und anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

5. Pfingstmarkt in Neukloster - Polizei und Veranstalter mit friedlichem Verlauf zufrieden

In der Zeit zwischen Samstag 18.05.24, 14:00 Uhr bis Montag 20.05.24 22:00 Uhr fand in Buxtehude-Neukloster der traditionelle "145. Pfingstmarkt", veranstaltet vom Heimatverein Neukloster, statt.

Die an den Festplatz angrenzende Bundesstraße 73 war für den Zeitraum der Veranstaltung (18.05.2024, 09:00 Uhr bis 21.05.2024, ca. 03:00 Uhr) voll gesperrt. Eine weiträumige Umleitung war eingerichtet.

Auf dem Veranstaltungsgelände wurde für die Dauer des Pfingstmarktes eine mobile Wache der Polizei und eine Sanitätsstelle des DRK besetzt. Der Veranstaltungsbereich wurde überwiegend fußläufig bestreift. zusätzlich wurden während des Veranstaltungszeitraumes Jugendschutzkontrollen durch zivile Kräfte der Polizei durchgeführt.

Das Einsatzgeschehen war überwiegend geprägt durch pfingstfesttypische Einsatzanlässe. Bei 27 Personen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten aus den verschiedenen Dienststellen aus Stade und Buxtehude die Personalien feststellen, 5 Platzverweise aussprechen und eine hilflose Person musste vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei durch die sowie der Unterstützung durch die Diensthundeführer der Polizeidirektion Lüneburg.

Insgesamt wurde 12 Straftaten wie Körperverletzungen und Sachbeschädigungen und 23 Ordnungswidrigkeiten wie grober Parkverstöße aufgenommen werden. In Kooperation mit dem Ordnungsamt der Hansestadt Buxtehude wurden diverse verkehrswidrig geparkte KFZ zum Freihalten der Rettungswege abgeschleppt.

Zu herausragenden Einsatzsituationen kam es in diesem Jahr nicht.

Auch die sich über die letzten Jahre etablierte und polizeilich begleitete Bollerwagentour aus Richtung Apensen in Richtung des Pfingstmarktes, verlief ebenfalls ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, um mit der Polizei ins Gespräch zu kommen und sich über alle möglichen Themen zu informieren.

Auch die Veranstalter äußerten sich im Rahmen eines durchgeführten Abschlussgespräches positiv hinsichtlich des Veranstaltungsverlaufes.

