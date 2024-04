Polizei Hamburg

POL-HH: 240419-2. Versuchter Raub mit anschließender Fahrzeugverfolgung in Hamburg-Billstedt

Tatzeit: 18.04.2024, 23:14 Uhr; Tatort: Hamburg-Billstedt, Dudenweg

Nachdem mehrere Männer eine Person überfallen und verletzt haben sollen, flüchteten sie mit einem Mietfahrzeug in den Stadtteil Altona. Alarmierte Polizeikräfte konnte die Tatverdächtigen verfolgen und zwei Männer vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 36-jähriger Mann am Donnerstagabend von mehreren teils maskierten Personen vor seiner Wohnanschrift überfallen und durch Schläge und den Einsatz eines Elektroschockers verletzt. Die Tatverdächtigen sollen zwei Mobiltelefone und ein Schlüsselbund des Mannes geraubt und weiter auf ihn eingewirkt haben. Der 36-jährige Deutsche wurde aufgrund der Verletzungen durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert.

Anwohner wurden auf die Überfallsituation aufmerksam, alarmierten die Polizei und gingen auf die Tatverdächtigen zu. Diese warfen daraufhin das erlangte Raubgut in ein Gebüsch und entfernten sich vom Tatort. In unmittelbarer Tatortnähe stiegen die Männer in ein offensichtlich bereitgestelltes Mietfahrzeug und flüchteten mit diesem in den Bereich der Innenstadt.

Eingesetzte Polizeikräfte nahmen im Rahmen der Fahndung den Mietwagen auf und versuchten diesen anzuhalten. Dabei missachtete der Fahrer die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens und setzte seine Flucht fort. Dabei gefährdete er unter anderem durch die Fahrt in den Gegenverkehr andere Verkehrsteilnehmende.

Im Stadtteil Altona stoppte das Fahrzeug und die Insassen flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen und durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Der 35-jährige und 16-jährige Deutsche wurden zum Polizeikommissariat 16 transportiert und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, die nun vom zuständigen Raubdezernat der Region Mitte I (LKA 114) fortgeführt werden.

Wen.

