Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Buxtehuder Grundschule ein, E-Bike-Fahrer in Drochtersen bei Unfall verletzt - Polizei sucht unbekannte Unfallverursacherin

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Buxtehuder Grundschule ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Pfingstsonntag, den 19.05., 13:00 h bis Mittwoch, den 22.05., 08:00 h in Buxtehude im Stieglitzweg nach dem gewaltsamen Aufdrücken eines Fensters in das Innere der dortigen Grundschule eingedrungen. IN dem Klassenraum wurde dann anschließend diverses Eigentum der Lehrerin beschädigt. ohne weiteres Diebesgut flüchteten der oder die Täter anschließend unbemerkt wieder.

Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. E-Bike-Fahrer in Drochtersen bei Unfall verletzt - Polizei sucht unbekannte Unfallverursacherin

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, kam es bereits am Donnerstag, den 16.05. gegen 09:45 h in Drochtersen in der Sietwender Straße zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der 71-jährige E-Bike-Fahrer war zu der Zeit auf dem Geh- und Radweg an der Landesstraße 111 aus Richtung Dornbusch kommend in Richtung Assel unterwegs.

An der Ein- und Ausfahrt zum Spendenlager kam zu der Zeit eine unbekannte Autofahrerin vom dortigen Parkplatz und wollte auf die Landesstraße einbiegen. Die Fahrerin ließ dabei den Radfahrer nicht passieren und dieser musste abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dabei geriet er aus dem Gleichgewicht und stürzte mit seinem Rad. Die unbekannte Autofahrerin war dann zunächst ausgestiegen und hatte sich nach seinem Befinden erkundigt und ihm geholfen den Lenker wieder gerade zu biegen.

Als der Radfahrer angab, es wäre alles in Ordnung, war sie dann mit ihrem grauen VW-Touran weitergefahren ohne dass beide ihre Personalien ausgetauscht hatten. Später wurde festgestellt, dass sich der 71-Jährige bei dem Unfall doch verletzt hatte und auch sein Rad beschädigt worden war.

Die Fahrerin wurde als ca. 170 cm groß und kräftig beschrieben. Sie hatte schulterlange gerade geschnittene Haare und sprach hochdeutsch.

Die Ermittler der Polizeistation Drochtersen suchen nun die Unfallverursacherin sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der dortigen Polizeistation zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell