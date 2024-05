Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Fredenbecker Postfiliale ein und entwenden diverse Paketinhalte

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht zwischen 21:00 h und 03:30 h sind unbekannte Täter in Fredenbeck in der Hauptstraße an die dortige Postfiliale gelangt und haben dann zunächst versucht den Seiteneingang aufzubrechen. Als dieses nicht gelang, hebelten sie die Schiebtür des Haupteinganges auf und konnten so in das Innere eindringen.

Hier wurde ein Paketwagen mit Paketen nach draußen geschoben, die Pakete geöffnet und der Inhalt entwendet.

Der angerichtete Schaden ist derzeit noch schwer zu schätzen, da nicht alle Paketinhalte schon bekannt sind.

Bisher wird deshalb von einer Schadenhöhe von mehrere hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell