Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.05.2024, 15.30 Uhr - Sonntag, 19.05.2024, 11.15 Uhr, ist es in der Fritz-Reuter-Straße zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten einige der Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Sie brachen ihr Vorhaben dann unvollendet ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Hinweise von möglichen Zeugen werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell