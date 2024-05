Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heede - Frau findet Ortstafeln im Naherholungsgebiet Heeder Tannen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (18.05.2024) meldete eine Spaziergängerin gegen 09.00 Uhr den Fund einiger Ortstafeln in der Nähe des Bahnüberganges Sandhafer. Diese waren an einem Baum angelehnt abgestellt. Da der Bereich an Wochenenden gut besucht wird, gehen die Ermittler davon aus, dass die Ortstafeln dort erst am späten Freitagabend (17.05.2024) oder in der Nacht zum Samstag (18.05.2024) dort abgelegt wurden, da es sonst vermutlich schon früher Meldungen gegeben hätte.

In den ersten Monaten des Jahres war es zu einer Häufung von Ortstafeldiebstählen im Kreis Pinneberg gekommen. Bei den aufgefundenen Tafeln dürfte es sich um einige dieser gestohlenen Schilder handeln. Bei den sieben Schildern handelt es sich um zwei Tafeln aus Pinneberg (OT Waldenau), eines aus Moorrege (OT Klevendeich), je eines aus Klein Nordende und Heidgraben sowie zwei aus Hamburg.

Die Fundsache wird bei der Polizeistation Barmstedt bearbeitet. Hinweise von möglichen Zeugen können dort unter der Rufnummer 04123-68408-0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell