POL-GE: Wer kennt den tatverdächtigen Fahrraddieb? - Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall von räuberischer Erpressung am Samstag, 1. Juni 2024, in der Altstadt. Ein 31 Jahre alte Mitarbeiter eines Geschäftes auf der Bahnhofstraße hatte gegen 18.10 Uhr den Notruf gewählt. Vor Ort gab er an, von zwei unbekannten Personen zurück in die Verkaufsräume gestoßen worden zu sein, als er das Geschäft nach Ladenschluss über den Hinterausgang auf ...

mehr