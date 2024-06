Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte erbeuten Bargeld aus Tresor/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall von räuberischer Erpressung am Samstag, 1. Juni 2024, in der Altstadt. Ein 31 Jahre alte Mitarbeiter eines Geschäftes auf der Bahnhofstraße hatte gegen 18.10 Uhr den Notruf gewählt. Vor Ort gab er an, von zwei unbekannten Personen zurück in die Verkaufsräume gestoßen worden zu sein, als er das Geschäft nach Ladenschluss über den Hinterausgang auf der Lohfeldstraße verlassen wollte. Die beiden Tatverdächtigen drängten ihn, Bargeld aus dem Tresor auszuhändigen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einer vierstelligen Summe Bargeld in unbekannte Richtung. Eine unmittelbare Fahndung verlief ohne Erfolg. Einer der Täter ist etwa 1,75 Meter groß und trug zur Tatzeit eine Kappe, Marke Gucci, und eine zerrissene blaue Jeans. Der zweite Täter ist etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell