POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Körperliche Auseinandersetzung in Ückendorf - Zwei Personen festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kam es am Donnerstag, 30. Mai 2024, in Ückendorf. Die Polizei erhielt gegen 17.45 Uhr Kenntnis von einer Schlägerei zwischen einer Vielzahl von Beteiligten auf der Ückendorfer Straße/Lazarettstraße und entsandte zahlreiche Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten war die körperliche Auseinandersetzung, bei der unter anderem auch Messer benutzt worden sein sollen, bereits beendet. Jedoch stellten die Einsatzkräfte eine größere, aufgebrachte Menschenansammlung auf der Straße fest.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen Streit zwischen zwei Familien. Bei den Auseinandersetzungen wurden vier Personen verletzt. Zwei Gelsenkirchener im Alter von 28 und 47 Jahren verletzten sich leicht und konnten nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden. Ein 34-jähriger Gelsenkirchener erlitt eine Stichwunde am Rücken und wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei nahm am Abend einen 22-jährigen Gelsenkirchener, der ebenfalls durch eine Schnittverletzung an der Schulter leicht verletzt wurde, sowie einen 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Polizei hat eine Mordkommission unter der Führung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

