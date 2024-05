Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Frau in Rotthausen schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 33-jähriger Mann verletzte eine 50-jährige Gelsenkirchenerin am Samstag, 25. Mai 2024, gegen 1.30 Uhr im Wiehagen in Rotthausen durch einen Messerstich in den Oberkörper. Die Gelsenkirchenerin wurde durch die Stichverletzung schwer verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch intensive Ermittlungsarbeit und Zeugenaussagen konnte die Identität des Angreifers geklärt und der 33-jährige Mann mit ständigem Aufenthalt in Dortmund am Samstagmorgen in Dortmund festgenommen werden. Die Polizei hat eine Mordkommission unter Führung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet. Die Ermittlungen, insbesondere in Bezug auf den Hintergrund der Tat, dauern an.

