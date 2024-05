Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Seniorin in Horst beraubt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am Sonntagmittag, 26. Mai 2024, gegen 13.40 Uhr einer 75 Jahre alten Frau eine Goldkette vom Hals gerissen und ist anschließend geflüchtet. Die Frau war mit einer Bekannten auf der Straße An der Rennbahn in Horst zu Fuß unterwegs, als ihnen der Tatverdächtige entgegenkam. Auf Höhe der beiden Frauen entwendete der Mann die Kette und entfernte sich in Richtung Gelsenbergstraße. Eine unmittelbare Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige ist schlank, 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hat dunkle, mittellange Haare und trug zur Tatzeit dunkle, kurze Shorts und ein dunkles T-Shirt. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

