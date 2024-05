Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte fliehen vor einer Verkehrskontrolle/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Montag, 5. Februar 2024, kam es in Bismarck zu einer Verfolgungsfahrt, bei der ein VW kontrolliert werden sollte, da der Verdacht bestand, dass das Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Als die Beamten den Wagen schließlich gegen 17 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Bismarckstraße kontrollieren wollten, flüchtete der Wagen, besetzt mit zwei männlichen Personen, über die Albenhausenstraße, den Blackmannshof und die Braubauerschaft. An der Kreuzung Deichstraße kam es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu einer unübersichtlichen Situation, so dass die Beamten den Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeug verloren. Kurze Zeit später meldete sich ein Anrufer bei der Leitstelle und gab an, dass sich der gesuchte Pkw auf einem Parkplatz an der Pommernstraße befinde. Dort konnten die Beamten den Wagen auffinden und sicherstellen. Weder die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen noch die Daten auf der Umweltplakette ließen einen Rückschluss auf den Fahrer zu. Ein bislang noch unbekannter Zeuge machte Angaben dazu, dass während der Verfolgungsfahrt beinahe eine Frau durch den Flüchtenden angefahren worden sei. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach diesem Zeugen, der sich entfernte, bevor seine Personalien aufgenommen werden konnten und die Frau, die beinahe angefahren worden sein soll. Hinweise dazu so wie insgesamt zum Geschehen bitte an das zuständige Verkehrskommissariat unter 0209 365 6264 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell