Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung in Ückendorf Zeugen der Tat. Ein 23 Jahre alter Mann hatte am frühen Dienstagmorgen, 21. Mai 2024, um 1.02 Uhr die Polizei zur Weißenburger Straße in Ückendorf gerufen. Er gab an, per Telefon aufgefordert worden zu sein, vor die Tür zu kommen. Als er gemeinsam mit seinem 17 Jahre alten Bruder vor die Tür trat, sei er unmittelbar von einer Personengruppe angegriffen und geschlagen worden. Einer der Täter zog auch ein Messer, setzte es aber nicht ein. In einiger Entfernung sollen zudem weitere Personen das Geschehen beobachtet haben. Nach dem Angriff flohen die Tatverdächtigen, teils zu Fuß, teils mit Autos. Der Tatverdächtige mit dem Messer ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug einen spitzen Bart und eine Schiebermütze. Die anderen Tatverdächtigen können nicht näher beschrieben werden. Der 23-Jährige wurde zunächst vor Ort medizinisch behandelt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

