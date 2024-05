Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgänger bei Unfall in Hassel schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hassel am Sonntag, 20. Mai 2024, wurde ein 85-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Eine 27-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 14.15 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der Polsumer Straße in Richtung Marl. In Höhe der Arndtstraße trat zeitgleich, Zeugenaussagen zufolge, der 85-jährige Gelsenkirchener unvermittelt auf die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung, konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Senior und der Motorradfahrerin nicht verhindert werden. Beide stürzten auf die Fahrbahn. Die 27-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger verletzte sich schwer und wird stationär in einem Krankenhaus behandelt.

