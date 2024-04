Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw zieht mit aufheulendem Motor Kreise und fährt auf Zeugin zu

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - In einem Jöllenbecker Wendehammer kam es am Sonntag, 14.04.2024, zu einem Streit zwischen Zeugen und einem Autofahrer sowie seinem Beifahrer. Die beiden Personen entfernten sich anschließend in Richtung Oberlohmannshof und ließen einen schwarzen 1er BMW mit Herforder Kennzeichen zurück.

Gegen 15:20 Uhr beobachteten mehrere Personen, wie der bislang unbekannte Fahrer mit einem 1er BMW am Ende der Wegastraße sogenannte Donats vollzog und den Motor mehrfach aufheulen ließ. Eine Zeugin und ihr Ehemann gingen auf das Auto zu und machten den Fahrer auf sein Verhalten aufmerksam.

Zwischen den beiden Zeugen und den Pkw-Insassen entwickelte sich ein verbaler Streit, bei dem die beiden Unbekannten aus dem BMW ausstiegen. Nach dem Wortgefecht stiegen sie wieder in den Pkw. Beim Anfahren soll der Fahrer auf die Zeugin zugefahren sein, so dass sie einen Ausweichschritt unternommen habe, um nicht vor der Fahrzeugfront erfasst zu werden. Der Fahrer stellte den BMW im Anschluss auf einem Anwohnerparkplatz ab. Die zwei Personen entfernten sich zu Fuß.

Ein weiterer Augenzeuge beschrieb, dass der beteiligte Zeuge gegen das Auto geschlagen habe. Seine Worte, dieses lieber mit einem Hammer gemacht zu haben, hätten die angespannte Situation aufgeheizt.

Polizeibeamte trafen die gesuchten Personen nicht mehr in der Nähe an. Beschädigungen aufgrund des Schlags, konnten sie nicht an dem abgestellten Pkw erkennen. Die Ermittlungen zu den Pkw-Insassen dauern an. Die Zeugen beschrieben sie:

Der männliche Fahrer war etwa 180 cm groß und circa 20 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur, rote Haare, einen kurzen Bart und soll ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Der Beifahrer war etwa 180 cm groß und circa 25 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare, wirkte etwas kräftiger als der Fahrer und soll ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 2 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell