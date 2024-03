POL-HR: Diebstahl von E-Scooter aus Garage

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.03.2024: Fritzlar Tatzeit: Montag, den 11.03.2024; 16:05 Uhr - 16:15 Uhr Am Montagnachmittag haben Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand einen Opel Insignia beschädigt. Der Täter ritzte hier das Wort "LOL" in das Fahrzeugheck. Der PKW stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Lache" in Fritzlar. Am PKW entstand ein ...

