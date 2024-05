Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in einer Halle in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Brand in einer Festhalle in Erle am Samstag, 18. Mai 2024, nach Zeugen und weiteren Hinweisen. Gegen 16 Uhr erhielt die Polizei über die Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen Kenntnis von dem Feuer in der Halle an der Daimlerstraße, die sowohl als Lager als auch als Veranstaltungssaal und Büro genutzt wird. Durch den Brand entstand hoher Sachschaden. Es wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes und ob es sich um eine Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell