Polizei Düren

POL-DN: Vier Verletzte nach Unfall auf der B264

Düren (ots)

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Montagabend (18.09.2023) auf der B264 ereignete. Eine 40-Jährige aus Düren war gegen 19:45 Uhr mit ihrem Pkw auf der B56n in Fahrtrichtung Stockheim unterwegs. Nach eigenen Angaben beabsichtigte sie, die Kreuzung Kölner Landstraße/ B56n geradeaus zu passieren. Sie nahm den Grünpfeil für Rechtsabbieger wahr, ordnete ihn jedoch fälschlicherweise als Grünlicht für die Fahrtrichtung geradeaus ein. Unmittelbar bevor sie in den Kreuzungsbereich einfuhr bemerkte sie ihren Fehler und leitete eine Vollbremsung ein. Den Zusammenstoß mit einem Pkw, der in Fahrtrichtung Merzenich unterwegs war und an dessen Steuer ein 20-Jähriger aus Düren saß, konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin blieb bei dem Unfall unverletzt, der 20-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs sowie seine drei Beifahrer (25, 26 und 29 Jahre alt, alle aus Düren) erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, einer der drei Beifahrer benötigte keine medizinische Versorgung. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell