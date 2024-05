Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Festnahmen nach Einbruch in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Geschäftseinbruch in Buer am Mittwoch, 22. Mai 2024, wurden zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Polizei Gelsenkirchen erhielt gegen 2 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft am Nordring. Auf der Anfahrt zum Geschäft fielen den alarmierten Beamten im unmittelbaren Nahbereich zwei Männer auf, die Waren aus Handeinkaufskörben auf dem Gehweg sortierten und beim Erblicken der Polizei versuchten zu flüchten. Die tatverdächtigen Männer im Alter von 40 und 32 Jahren konnten an der Flucht gehindert werden. Erste Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei dem 40-jährigen Gelsenkirchener und dem 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland um die mutmaßlichen Einbrecher handelt. Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Waren wurde sichergestellt. Das aufgebrochene Lebensmittelgeschäft, bei dem die Eingangstür augenscheinlich eingeschlagen wurde, wurde gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell