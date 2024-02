LPI-GTH: Beschädigungen an historischem Torbogen

Gotha (ots) - Der Gothaer Polizei wurde heute Mittag eine Körperverletzung vom Coburger Platz gemeldet. Ein 39-Jähriger sowie ein 34 Jahre alter Mann gerieten in einen verbalen Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Der 34-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest zeigte bei beiden Männern zum Zeitpunkt der Streitigkeit einen Wert von rund 2,7 Promille. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

