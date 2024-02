LPI-GTH: Zu schnell

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - In ein Schulgebäude in der Burgstallstraße drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Aus dem Inneren des Objektes wurden anschließend unter anderem mehrere Laptops entwendet. Weiterhin wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursacht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 14.00 Uhr und heute Morgen, 06.10 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt ...

mehr