LPI-GTH: Kollision mit Kind

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in ein Hotel in der Fritz-Koch-Straße und entwendeten in der Zeit zwischen dem 11. Februar und gestern, 06.50 Uhr unter anderem Bargeld sowie Kosmetikartikel im Gesamtwert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0038347/2024) entgegen. (jd) ...

