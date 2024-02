LPI-GTH: Bargeld entwendet- Zeugensuche

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - In der Zeit zwischen dem 10. Februar, 20.00 Uhr und heute, 05.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Fleischerei in Mühlberg ein. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, Beutegut erlangten der oder die Täter nicht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0038178/2024) entgegen. ...

mehr