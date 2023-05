Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Sechs Haftbefehle am Wochenende: Mutmaßlicher Drogenhändler sitzt in Untersuchungshaft

Frankfurt/Main (ots)

Am 19. Mai verhafteten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen mutmaßlichen Drogenhändler bei seiner Ankunft aus Thessaloniki. Der 38-Jährige wurde von den griechischen Justizbehörden nach Deutschland ausgeliefert. Der Mann soll in seiner Autowerkstatt mit Kokain gehandelt haben. Bei einer Durchsuchung des Objekts fanden Ermittler im Februar rund 450 Gramm Kokain. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart suchte mit europäischem Haftbefehl nach dem Griechen, der sich ins Ausland abgesetzt hatte. Bundespolizisten führten den Mann einem Haftrichter vor.

Für sieben Monate ins Gefängnis muss eine 40-jährige US-Amerikanerin. Fahnder der Bundespolizei erwarteten die Frau am 20. Mai bereits bei ihrer Ankunft aus New York. Mit gleich zwei Haftbefehlen suchte die Staatsanwaltschaft Berlin seit 2018 nach ihr. Eine dreimonatige Ersatzfreiheitsstrafe wegen Betruges konnte die 40-Jährige noch durch Zahlung von 1.350 Euro abwenden. Weil sie aber vom Amtsgericht Tiergarten im Juli 2016 wegen gefährlicher Körperverletzung auch zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt wurde, lieferten Bundespolizisten die Frau in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Weil er einen Bußgeldbescheid des Hauptzollamtes Schweinfurt aus dem Jahr 2019 über 2.500 Euro nicht beglichen hatte, drohten einem 60-jährigen Iraker 26 Tage Erzwingungshaft. Bundespolizisten nahmen ihn am 20. Mai bei seiner Ankunft aus Istanbul zunächst fest, da die Staatsanwaltschaft Schweinfurt den Mann deshalb mit Haftbefehl suchen ließ. Der Iraker hatte bei seiner Festnahme allerdings nur 300 Euro bei sich. Ein Bekannter zahlte die fehlenden 2.200 Euro bei der Polizei Wunstorf ein, sodass der Gesuchte seine Reise schließlich fortsetzen konnte.

Am 21. Mai nahm die Bundespolizei zudem einen 34-jährigen Griechen fest. Bei der Einreisekontrolle aus Sofia stellten die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ansbach fest. Das Amtsgericht Ansbach hatte im April 2022 wegen gefährlicher Körperverletzung ei-nen Strafbefehl über 1.200 Euro gegen den Mann erlassen, dem ersatzweise eine 80-tägige Freiheitsstrafe drohte. Nach Zahlung der Geldstrafe durfte auch er weiterreisen.

Die Bundespolizei vollstreckte am Wochenende vom 19. zum 21. Mai insgesamt sechs Haftbefehle.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell