POL-GE: E-Scooter-Fahrt mit Konsequenzen in Bismarck

Gelsenkirchen (ots) - Mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl am Donnerstag, 12. Oktober 2023, in Buer. Die Unbekannte wird verdächtigt, einer 74-jährigen Gelsenkirchenerin gegen 16.20 Uhr in einem Drogeriemarkt auf der Hochstraße ihre Handtasche samt Geldbörse entwendet ...

