Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Junger Mann in der Altstadt von Jugendlichen zusammengeschlagen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 31.05.2024, um 22:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Körperverletzungsdelikt in die Hauptstraße gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein 27jähriger Gelsenkirchener seinen PKW an der Hauptstraße parkte und ausstieg. Hier sei er unvermittelt von mehreren Jugendlichen angegangen worden. Zwei Personen aus der Gruppe hätten den Geschädigten mit Fäusten angegriffen, bis dieser zu Boden gegangen sei. Einer der Täter habe den am Boden liegenden weiter mit Schlägen traktiert, wobei teilweise der Knauf eines Messers als Schlagwerkzeug eingesetzt worden sei, und den Kopf des Geschädigten mehrfach auf den Asphalt geschlagen. Die Täter flüchteten zunächst, die beiden Haupttäter wurden jedoch noch während der Sachverhaltsklärung in Tatortnähe durch einen Zeugen wiedererkannt. Der Geschädigte wurde durch den Angriff verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

